元ＨＫＴ４８で女優・タレントの山下エミリーが１１日、元サッカー日本代表でＪ１・長崎ＭＦの岩崎悠人と結婚したことを自身のＳＮＳで報告した。

山下はインスタグラムに「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、岩崎との２ショットをアップ。

続けて「いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯（しんし）に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」とつづった。

そして「また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります。これからも感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

山下は、２０１３年にＨＫＴ４８の３期生としてメンバー入りし、１６年からはチームＴＩＩでキャプテンも務めた。２４年７月にグループ卒業後は、モデルや女優業など幅広く活動している。