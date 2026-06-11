ガッツ石松さん死去、76歳 渡辺謙が追悼 朝ドラ撮影でのエピソード振り返る「笑顔に励まされて飛び込みました」
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。芸能人からも追悼の声が寄せられている。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であ
ったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。
ボクシング元世界王者の訃報に、渡辺謙も追悼した。渡辺は自身のXで「ガッツ石松 さんが鬼籍に入られました 思えば朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから
絶対大丈夫』その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました あったかい方でした ご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
ったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。
ボクシング元世界王者の訃報に、渡辺謙も追悼した。渡辺は自身のXで「ガッツ石松 さんが鬼籍に入られました 思えば朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから
絶対大丈夫』その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました あったかい方でした ご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。