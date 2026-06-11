神奈川県相模原市の現場です。JRの最寄り駅から徒歩10分ほどの場所で、周囲は木や草が生い茂っていて、その中に橋があり、その下で女子高校生は見つかりました。

捜査関係者によりますと、きょう午前2時ごろ、橋の下で座間市に住む17歳の高校3年の女子生徒が倒れているのが見つかりました。

女子生徒は病院に運ばれる際、意識はなかったということで、その後、死亡が確認されました。

近隣住民

「朝6時ぐらいにここに出勤してきたら、警察車両とか関係車両がずらっととまってたんで、警察が来てましたね」

「（周辺で）散歩する人は多いけど、歩いて。だけどそれは昼間であって、夜は本当に真っ暗なので通らないですね」

女子生徒はきのう夕方、「知人に会いに行く」と家を出たということですが、夜になって家族から「娘が家に帰ってこない」という趣旨の110番通報があり、警察が捜索していました。

警察は現場の状況などから殺人事件として捜査していて、女子生徒の知人である19歳の男性がいきさつを知っているとみて現在、事情を聴いています。