お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。婚活パーティーで夫を選んだ決め手を明かした。

この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。

独身時代は婚活パーティーに参加していることを公言していた横澤。「めちゃくちゃ婚活パーティー行ってたの。100回ぐらい行った。劇場終わりとかイヤリングつけながら“お疲れ様でしたー！”って言って、渋谷の会場とか行ったり、東京駅会場から新宿駅会場にはしごしたこともあったぐらい、本当に大忙しだったの」と苦笑。夫もその婚活パーティーで知り合った。

菊地も「選ばれた旦那さんって凄くない？」と振ると、横澤は「だから、本当に“選ばれし者”なのか、私、横澤なのに“斜め澤さん”って呼んできて。“ちょうど面白くない”って思って。ちょうど面白くなさが良くて。だから、本当に“飲みが楽しそう”みたいな感覚で」と夫を選んだ決め手を明かした。

アプローチは「私からもグイグイ」と横澤。「しかも、徒歩5分圏内の場所に住んでたのね。凄くない？奇跡。私、マッチングアプリもやってたんだけど、“徒歩2km圏内の男”を探してたの。“凄いじゃん！”みたいになって。やっぱり“近所の男が一番いい”と思って。で、サクッと飲みに行けるから。で、サクッとご飯も行けるし、っていうので、サクッとご飯行ったりとか。（その後）トントン拍子。1年半ぐらい付き合って結婚したけど」と話した。

横澤は2017年7月20日、1歳上の男性会社員と結婚。6歳、4歳、3歳の娘がいる。