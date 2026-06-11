11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、前日の夜から行方不明になっていた17歳の女子高校生の遺体が見つかりました。警察は知人の19歳の少年が事情を知っているとみて、殺人の疑いも視野に事情を聞いています。

遺体で発見される前、座間警察署の署員が女子高校生の行方を捜していたということです。捜査関係者によりますと、11日午前2時すぎ、神奈川県相模原市南区の相模川近くにある橋の下で、17歳の女子高校生の遺体が見つかりました。

この女子高校生は隣接する座間市に住んでいて、10日夜、女子高校生の親族から「自宅に帰ってこない」という内容の110番通報があり、警察が行方を捜していたということです。

遺体に目立った外傷はなかったということですが、現場の状況などから女子高校生が殺害された可能性があるとみて詳しく調べています。

また、捜査関係者によりますと、女子高校生は10日夕方、「知人と会いに行く」と言って外出し、その後、行方が分からなくなったということです。

警察は、行方不明になった前後に会っていたとみられる知人の19歳の少年が経緯を知っているとみて、すでに任意で事情を聞いているということで、殺人の疑いも視野に捜査しています。