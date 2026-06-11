１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。期近物から期先物へのロールオーバーに絡んだ取引が中心で、朝安後に切り返したあとは小幅な値動きで推移した。



米中央軍は日本時間１１日早朝、イラン国内の複数の標的に追加の攻撃を開始。これを受けてイラン軍の最高統合司令部はホルムズ海峡を閉鎖すると発表し、原油高がインフレの上振れを招くとの見方から債券先物は売り優勢でスタートした。ただ、前日比２３銭安の１２８円４６銭で寄り付いたあとは、持ち高調整とみられる買いが入りプラス圏に浮上。米軍によるイラン攻撃が完了したことが伝えられ、時間外取引で米原油先物や米長期金利の上昇が一服したことが円債の支えとなった面もあった。とはいえ、買いの勢いは乏しく、高値は午後１時３０分ごろにつけた１２８円７９銭と上値は限定的。この日は日銀の国債買いオペが実施されたが、相場を押し上げる材料には至らなかった。



先物６月限の終値は、前日比１銭高の１２８円７０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．００５％高い２．６８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS