明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※米・スペースＸがナスダック市場に上場（予定）

※フィリピン市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，サトウ食品<2923>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，山王<3441>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，スマレジ<4431>，クミアイ化<4996>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，楽待<6037>，サムコ<6387>，三井ハイテク<6966>，ＷＡ<7683>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか



出所：MINKABU PRESS