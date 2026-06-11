ギグワークスが２６年１０月期業績予想を上方修正 ギグワークスが２６年１０月期業績予想を上方修正

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ギグワークス<2375.T>がこの日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２２０億円から２３０億円（前期比３．３％増）へ、営業利益を２億４０００万円から４億円（同２６．７倍）へ、純利益を１０００万円から５０００万円（同８１．６％減）へ上方修正した。



ＩＴに精通した登録ギグワーカーが活躍する主力のオンデマンドエコノミー事業や、ＩＴエンジニアによるシステム開発を基盤にプロフェッショナルサービスを提供するシステムソリューション事業が好調に推移していることが要因。また、本社部門の効率化・コスト見直しなどをさらに推進したことで、共通費の削減が計画を上回って進捗していることも寄与する。



なお、同時に発表した４月中間期決算は、売上高１１４億５１００万円（前年同期比３．５％増）、営業利益２億９０００万円（前年同期３億７０００万円の赤字）、純利益９００万円（同９１．９％減）だった。



出所：MINKABU PRESS