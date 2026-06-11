慰安婦像にキス、旭日旗掲げ「独島ではなく竹島」発言…韓国で奇行繰り返したユーチューバーが善処訴え

コンビニ店内で騒ぎを起こし、「平和の少女像」にキスをするなど韓国国内で犯した数々のトラブルにより法廷に立ったアメリカ人ユーチューバーのジョニー・ソマリ（本名：ラムジー・カリド・イスマエル）が、裁判所に寛大な処分を求めた。

【画像】ソマリ、旭日旗掲げ「独島ではなく竹島」と叫ぶ

6月11日、法曹界によると、検察はソウル西部地裁・刑事控訴1部（パン・ジョンウ部長判事）の審理で開かれたソマリの業務妨害および軽犯罪処罰法違反などの容疑の控訴審論告求刑公判で、一審と同じ懲役3年を求刑した。ソマリは一審で懲役6カ月を言い渡されていた。

ソマリは2024年、ソウル松坡区（ソンパグ）の遊園地ロッテワールドで騒ぎを起こして客のアトラクション利用を妨害したり、コンビニで大騒ぎし、カップラーメンのスープをぶちまけて営業を妨害したりするなどの問題行動を繰り返し、世間の怒りを買った人物だ。

このほかにも、ユーチューブのライブ配信を通じて旧日本軍慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」にキスをしたり、「独島ではなく竹島だ」と発言したりするなど、物議を醸していた。

検察はソマリに対し、「被告人は収益目的で多数の犯罪に及んでおり、多くの被害者への被害回復がまったくなされていない」と指摘し、ソマリ側の控訴を棄却して一審の求刑通りに刑を言い渡すよう裁判所に求めた。

（画像＝ジョニー・ソマリYouTubeチャンネル）

一方、ソマリ側の弁護人は「被告人は原審が認めた犯罪事実をすべて認め、深く反省している」とし、「被告人がアメリカにいた当時、双極性障害の診断を受けて薬を服用していたが、韓国への入国後に服用できなかった点も量刑において考慮してほしい」と強調した。また、ソマリが犯行を通じてこれといった金銭的利益を得ていない点なども考慮してほしいと付け加えた。

スーツ姿でこの日法廷に出廷したソマリ本人も最終陳述で、「裁判所と被害者の方々に心からお詫び申し上げる」とし、「韓国に対して敬意を欠く行動をとったことを反省している。二度とこのようなことは起こさない」と訴えた。

ソマリに対する控訴審の判決公判は、6月25日に行われる予定だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）