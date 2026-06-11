株式会社ビクセンは、受注を停止していたスマート天体望遠鏡「Seestar S30 Pro」について、6月12日（金）から受注を再開すると発表した。安定供給の目途が立ったという。

「Seestar S30 Pro」は、スマートフォンなどと接続して手軽に天体撮影を楽しめるスマート天体望遠鏡。カメラが自動で天体を認識し、撮影から画像処理までを行うため、初心者でも天体の姿を楽しめるという。無料の専用アプリで操作できる。

広角と望遠、2つのイメージセンサーを搭載。アポクロマート設計の4枚レンズを採用し、色収差を抑えたクリアな像を実現という。バッテリーは内蔵式。三脚を含めた重量は1.65kg。

イメージセンサー：ソニーIMX586（広角）、ソニーIMX585（望遠）、 有効径：30mm（望遠）、3.4mm（広角） 内部ストレージ：128GB バッテリー容量：6,000mAh 通信機能：Wi-Fi、Bluetooth、NFC、USB Type-C 外形寸法：140×80×210mm 重量：1.65kg（三脚含む） 価格：オープン