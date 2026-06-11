宮舘涼太の身体能力の高さに驚きの声！“空中演技”で優雅にポーズを決め「補助なしでできちゃうのが舘様」「滝沢歌舞伎を思い出した」「フィジカルモンスター」「所作が美しい」「脚がとんでもなく長い」

【写真＆動画】“空中演技”を披露する宮舘涼太／ディズニー・オン・アイスの見どころを伝える宮舘涼太／宮舘涼太が投稿したディズニー・オン・アイス関連ショット 他

ディズニー・スタジオの公式YouTubeチャンネルで、『ディズニー・オン・アイス』のスペシャルサポーターを務める宮舘涼太（Snow Man）が、同ショーの見どころのひとつである空中演技に挑戦する動画が公開され、注目を集めている。

■宮舘涼太が空中演技「マーメイド」に挑戦

宮舘は、空中演技用のフープを使った「マーメイド」という演技に挑戦。インストラクターから説明を受けると、「これ初級？」と驚いた様子を見せながらも、さっそく実践していく。

最初は慎重な表情を浮かべていたものの、身体を支えながらフープの上でバランスを取ると、見事な姿勢を披露。インストラクターから「美しい！」と称賛される場面も収められている。

この日の宮舘は、ワインレッドのパーカーに白Tシャツ、黒パンツを合わせたラフなスタイル。リラックス感のある装いながらも、フープの上で優雅なポーズを見せ、持ち前の品の良さを感じさせた。

SNSでは「補助なしでできちゃうのが舘様」「身体能力の高さに脱帽」「所作が美しい」「期待を裏切らない」「飲み込みが早い」「滝沢歌舞伎を思い出した」「フィジカルモンスター」「脚がとんでもなく長い」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太×ディズニー・オン・アイスの動画が続々公開

なお、同チャンネルでは、宮舘がアメリカを訪れてショーを鑑賞する様子や、現地のグルメを堪能する様子、歴代衣装をレポートする動画も公開されている。