―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 エニーカラー <5032>

26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比24.6％増の201億円に伸びたが、27年4月期は180億～200億円となり中央値での前期比は5.9％減となる見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5032> エニーカラー 東Ｐ -18.66 6/10 本決算 -5.93

<5031> モイ 東Ｇ -16.67 6/10 1Q 47.76

<2929> ファーマＦ 東Ｐ -13.69 6/10 3Q 赤拡

<4026> 神島化 東Ｓ -12.20 6/10 本決算 －

<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -8.43 6/10 1Q 赤転



<4880> セルソース 東Ｓ -6.31 6/10 上期 538.89

<4334> ユークス 東Ｓ -3.76 6/10 1Q 70.73

<7678> あさくま 東Ｓ -3.71 6/10 1Q -10.81

<9632> スバル 東Ｓ -2.95 6/10 1Q -12.83

<7682> 浜木綿 東Ｓ -0.12 6/10 3Q 11.35



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース