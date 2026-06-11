―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　ベストワン <6577>
　26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は3900万円の赤字(前年同期は5000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4014> カラダノート 　東Ｇ 　 +19.90 　　6/10　　　3Q　　　　黒転
<7064> ハウテレ 　　　東Ｓ 　 +18.32 　　6/10　　　1Q　　　387.88
<4441> トビラシステ 　東Ｓ　　 +9.71 　　6/10　　上期　　　 -5.31
<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ　　 +8.42 　　6/10　　上期　　　　7.59
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 +1.96 　　6/10　本決算　　　 39.68

<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 +1.93 　　6/10　　　3Q　　　　赤縮
<2163> アルトナー 　　東Ｐ　　 +1.42 　　6/10　　　1Q　　　 21.39
<2910> Ｒフィールド 　東Ｐ　　 +0.80 　　6/10　本決算　　　-27.25
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 +0.64 　　6/10　本決算　　　 -1.56
<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 +0.35 　　6/10　　　3Q　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース