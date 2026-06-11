【追悼】ガッツ石松さん死去、76歳 NHKアーカイブスが出演番組を紹介『おしん』『北の国から』…
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。NHKアーカイブスは同日、公式Xを更新。ガッツさんを追悼して同局の出演作を紹介した。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であ
ったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。
NHKアーカイブスは「【追悼 ガッツ石松さん】」と書き出し「『幻の右』と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが今月2日に亡くなりました。76歳でした。NHKアーカイブスでは、ガッツ石松さんが出演された番組の一部を紹介しています」と投稿。NHKアーカイブスの公式サイトでは「1949年生まれ、栃木県出身。元プロボクサー、元WBC世界ライト級チャンピオン。引退後は、タレント、俳優として活動。主な出演作に、ドラマ『北の国から』『風のガーデン』『最高の離婚』『獣医さん、事件ですよ』、映画『ブラック・レイン』『ミンボーの女』『JUDGEMENT』『おしん』など。NHKでは、連続テレビ小説『おしん』『はね駒』『まれ』、大河ドラマ『おんな太閤記』『いのち』『春日局』、『農家のヨメになりたい』などに出演」とガッツさんの功績をたどった。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
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同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
ったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。
NHKアーカイブスは「【追悼 ガッツ石松さん】」と書き出し「『幻の右』と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが今月2日に亡くなりました。76歳でした。NHKアーカイブスでは、ガッツ石松さんが出演された番組の一部を紹介しています」と投稿。NHKアーカイブスの公式サイトでは「1949年生まれ、栃木県出身。元プロボクサー、元WBC世界ライト級チャンピオン。引退後は、タレント、俳優として活動。主な出演作に、ドラマ『北の国から』『風のガーデン』『最高の離婚』『獣医さん、事件ですよ』、映画『ブラック・レイン』『ミンボーの女』『JUDGEMENT』『おしん』など。NHKでは、連続テレビ小説『おしん』『はね駒』『まれ』、大河ドラマ『おんな太閤記』『いのち』『春日局』、『農家のヨメになりたい』などに出演」とガッツさんの功績をたどった。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。