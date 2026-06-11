ガッツ石松さんが、肺炎のため６月２日に都内病院にて亡くなったことが分かりました。７６歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】ガッツ石松さん 死去 ７６歳 所属事務所が発表（全文）





所属事務所によりますと、葬儀については、すでに近親者のみで執り行われたということです。

お別れの会などについては、現時点では未定だということです。

発表文の最後には、

「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。」「ＯＫ牧場！」と綴られています。







▽▽▽下記、発表全文▽▽▽

弊社ガッツ石松が令和８年６月２日(７６歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。

ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

ＯＫ牧場！

令和８年６月１１日

株式会社ガッツエンタープライズ

社員一同

△△△以上△△△





〜ガッツ石松さん プロフィール〜



本名：鈴木 有二 (すずき ゆうじ)

俳優・元プロボクシングＷＢＣ（世界ボクシング評議会）ライト級チャンピオン

1966年 プロデビュー 全日本ライト級新人王

1972年 東洋ライト級チャンピオン

1974年 ＷＢＣ世界ライト級チャンピオン（5度防衛）、両手を突き上げて喜びを爆発させる姿は「ガッツポーズ」と呼ばれ、広く知られる和製英語となる

1979年 引退

1996年 衆議院議員に落選

2008年04月 広島国際学院大学現代社会学部客員教授（〜2010年03月）

2013年04月 同再任（〜2016年03月）

プロボクサーとしてＷＢＣ世界ライト級チャンピオンを５回防衛。戦績３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分で引退。

しぶとく一本気な性格から、「森の石松」にあやかり「ガッツ石松」を名乗った。

芸能界へ転じてからも、ユニークなキャラクターで存在感を示す。「ＯＫ牧場＝おっけーぼくじょう」などユーモアに富んだ造語メーカーとしても知られる。





▼テレビ

連続テレビ小説「おしん」（１９８３年、ＮＨＫ）

「北の国から」（〜０２年、フジ）

「独眼竜政宗ひょうきん連続殺人」（８７年、テレ朝・土曜ワイド劇場）

大河ドラマ「春日局」（８９年、ＮＨＫ）

「おふくろに喝采」（９２年、フジ）

「おふくろの旅立ち」（９９年、フジ）

「ラーメン刑事『龍』の殺人推理」（０２年、テレ朝）

「ブラックジャックによろしく」（０３年、ＴＢＳ）

連続テレビ小説「まれ」（１５年、ＮＨＫ）

「コールドケース３〜真実の扉〜」（２０年、ＷＯＷＯＷ）







▼映画

「太陽の帝国」（８８年、米・スピルバーグ監督）

「ブラック・レイン」（８９年、米・スコット監督）

「カンバック」（９０年、松竹、監督・主演）



▼舞台

「あばれ女将」（９９年、帝国劇場）



▼ＣＭ

「アサヒビール・ゴリッチュ」（０１年）

「日本パソコン学院・アビバ」（０２年）



▼著書

「生き残りケンカ哲学」（７５年、エヌピー出版）

「ガッツ石松の人生タイトルマッチ」（８３年、コア）

「１０キロならすぐやせられる」（８４年、青春出版社）

「男・石松のガッツエンターテイメント」（８９年、コア）



「ガッツ流人生ラウンド」（９２年、近代映画社）









【担当：芸能情報ステーション】