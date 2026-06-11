アメリカ軍は10日、イランに対し自衛のため追加の攻撃を行ったと発表しました。イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなどと発表していて緊張が高まっています。

アメリカ中央軍は10日、イラン国内の防空施設や通信システムなど複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を行ったと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。これに先立ち、トランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが8日、イランに撃墜されたとして、10日も前日に引き続きイランを攻撃すると予告していました。

アメリカ・トランプ大統領

「我々はイランを非常に激しく攻撃する。きのう激しく攻撃したが、きょうも非常に激しく攻撃する」

ニュースサイト「アクシオス」は10日、トランプ大統領はイランの交渉姿勢を変えさせるため、大規模で短期間での攻撃を選択肢として検討していると報じています。

一方、ロイター通信によりますと、イラン側は11日、報復としてバーレーンにいるアメリカ軍第5艦隊やクウェートとヨルダンの空軍基地を攻撃したということです。

また、イラン軍最高司令部はホルムズ海峡を封鎖すると発表し、海峡を通過しようとするいかなる船舶も攻撃すると警告したということです。イランメディアは、通過しようとしたアメリカの船舶2隻が攻撃を受けたと伝えています。

一方、アメリカ中央軍はSNSに「商船は海峡で自由に航行を続けている」と投稿し、イランによる封鎖を否定しています。