期間中ランキング1位に輝くと、“ポーカーの聖地”として知られる韓国のパラダイスシティでのホテル宿泊支援費などが贈呈 17LIVE、m HOLD’EMとの初コラボレーションベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、テキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」との初コラボレーションベント「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」を開催する。
「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」
○期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに豪華プライズ
「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」では、期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに“ポーカーの聖地”として知られる韓国のパラダイスシティでのホテル宿泊支援費や、パラダイスシティで開催されるポーカー大会への参加権、現地への渡航支援費が贈呈される。また、上位にランクインしたライバーには、m HOLD’EMとのコラボトロフィーやデジタルプライズなど豪華プライズも用意される。
さらに、このコラボイベントの特徴として、先に終了するm HOLD’EMイベントのポイントを、17LIVEで開催中のイベント参加中の推しライバーに付与できるなど、インタラクティブに楽しめる仕様となっている。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」
○期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに豪華プライズ
さらに、このコラボイベントの特徴として、先に終了するm HOLD’EMイベントのポイントを、17LIVEで開催中のイベント参加中の推しライバーに付与できるなど、インタラクティブに楽しめる仕様となっている。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。