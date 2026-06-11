17LIVE、大工の源さんとの初コラボレーションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10日より、大工の源さんとの初コラボレーションイベント『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』を開催している。
『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』
○大工の源さんの限定デジタルプライズやグッズを贈呈
『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』は、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加が可能。イベント期間中は、大工の源さんをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、大工の源さんの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』
○大工の源さんの限定デジタルプライズやグッズを贈呈
『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』は、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加が可能。イベント期間中は、大工の源さんをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、大工の源さんの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。