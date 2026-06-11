今回紹介するのは、Threadsに投稿された、夜勤明けの投稿主さんを待っていたまさかの光景。お仕事を終えて、やっと休める時間。あとはベッドに入って眠るだけ…と思いきや、そこにはすでに先客たちがいたみたいです。しかも、なかなか堂々としたくつろぎっぷり。これは思わず「私はどこに寝ればいいですか？？」と聞きたくなってしまいます。

投稿はThreadsにて、4.1万回以上表示。4032件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：夜勤明け、ベッドの上を見たら『猫たち』が……思わず笑ってしまう瞬間】

猫たちの自由すぎる寝場所

今回、Threadsに投稿したのは「キヨ」さん。登場したのは、ベッドの上で思い思いに過ごす猫ちゃんたちです。

ベッドの上で、ゆったりとくつろぐ猫ちゃんたち。計3匹の猫たちが思い思いにベッドで横になっていたそうです。ベッド全体がすっかり猫たちの休憩所になっていたみたいですね。

これは夜勤明けで眠りたい投稿主さんにとっては、なかなか悩ましい状況。とはいえ、この平和すぎる占領具合を見てしまったら、起こすのをためらってしまいそうです。ちなみに猫ちゃんたちは投稿主さんをチラッと見たあと、大あくび。その反応もまた、なんとも猫らしいです。

夜勤明けの投稿主さんの事情などどこ吹く風

その後、投稿主さんが比較的空いているところに寝たところ、猫ちゃんたちは散開したとのこと。あれほど気持ちよさそうに寝ていたのに、人が入ってくると解散するあたりも、猫と暮らす人にはおなじみの光景かもしれません。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お疲れ様です。その辺に寝てくださいね。」「下僕はそのへんの床にでも寝ろと猫様が言いたげな寝床の占拠…」「優しい子達ね、真ん中のスペースを空けてくれたね、体を丸めて寝ましょう！」などの声が多く寄せられていました。なかなか秀逸で猫様ファーストなアドバイスが多数だったようです。

猫と暮らしていると、ベッドや布団を先に使われてしまうことはよくあります。少し困ってしまう場面でも、気持ちよさそうな寝姿を見ると、つい場所を譲りたくなるもの。今回の光景にも、そんな猫との暮らしならではの幸せがぎゅっと詰まっていましたね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「キヨ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。