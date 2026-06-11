キャットウォークでくつろいでいる猫ちゃんの光景が、「なんか生えてるｗ」「二足歩行しそうｗ」と反響を呼んでいます。キャットウォークに登った猫ちゃんを見上げたところ、衝撃の光景を目にすることになった飼い主さん。

その光景が、あまりにも有名な名作映画のワンシーンにそっくりだと、いくつものコメントが寄せられることに。投稿は171万表示を超え、たくさんの笑いを届けることとなりました。

【写真：ふと『キャットウォーク』を見たら、ネコが…事件現場のような『衝撃的な光景』】

キャットウォークに登ってくつろいでいたゴン蔵くん

Xアカウント『よつばとポン酢』に、猫ちゃんの衝撃的な姿が投稿され話題となっています。その投稿に登場するのは、キジトラ猫のゴン蔵くん。

ゴン蔵くんはその日、キャットウォーク上に登ってくつろいでいたそう。誰にも邪魔されない空間で、まったりとひとりの時間を楽しんでいたゴン蔵くんですが…きっと、リラックスしすぎてしまったのでしょう。

飼い主さんがゴン蔵くんのいる場所を見上げてみたところ、そこには衝撃的な光景が。

その光景を見た人からは、「『名作ミステリー映画』を思い出した」という声が続々と寄せられることに。多くの人に笑いを届けることになったゴン蔵くんの姿とは、いったい…？

事件現場のような光景に爆笑の嵐

キャットウォークに登ったゴン蔵くんを見上げた飼い主さん。そこで飼い主さんが目撃したのは…逆さまになって、後ろの両足をこれでもかと開いたゴン蔵くんの姿！

その光景は、まるで頭から何かに突き刺さってしまった事件現場のよう。その光景を見た人からは、「とある名作ミステリー映画の名シーンのよう」と、いくつもの反響が寄せられることに。

そのシュールすぎる光景に、思わず電車の中で吹き出してしまったという人の声も。普段はなかなか見られないその衝撃の光景に、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

Xアカウント『よつばとポン酢』では、そんなユーモアたっぷりなゴン蔵くんの姿や、家族猫ちゃんたちの癒やしと笑顔があふれる日常が綴られていますよ。

ゴン蔵くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「よつばとポン酢」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。