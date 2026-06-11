︎猫の適正体格とは

猫の適正カロリーを計算する上で、まずは猫が現在、適正な体重なのかを知る必要があります。しかし、猫種が同じであっても体の年齢や大きさによっては適正な体重が異なるため、一概に「この猫種でこの年齢だと理想体重は何キロです」と言えるわけではありません。

そこで動物病院などでは、猫の見た目と脂肪の付き具合から、現在猫が適正体重なのか、または肥満や痩せぎみなのかを判断します。これをBCS(ボディコンディションスコア)と言い、以下の5つの分類があります。

BCS1(痩せ)

肋骨、骨盤、腰椎が外から容易に見える。首が細く、上から見て腰が深くくびれている。横から見て腹部の吊り上がりが顕著。脇腹の肌には脂肪がないか、ひだ自体がない。

BCS2(やや痩せ)

背骨と肋骨が容易に触れる。上から見て腰のくびれは少し。横から見て腹部の吊り上がりは僅か。

BCS3(理想的)

肋骨は触れるが見る事はできない。上から見て、肋骨の後ろの腰に僅かにくびれが見える。横から見て腹部が吊り上がり、脇腹にひだがある。

BCS4(やや肥満)

肋骨の上に脂肪が僅かに沈着するが、肋骨は容易に触れる。横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹は窪んでいる。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気づく。

BCS5(肥満)

肋骨や背骨は厚い脂肪で覆われ、容易に触れることはできない。横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。

︎ライフステージ別の適正カロリー

猫の適正カロリーは以下のDER(一日あたりのエネルギー要求量)を求めることで計算できます。

DER=RER(安静時エネルギー要求量)×活動係数 RER=体重の0.75乗×70

RERの計算の際、体重の0.75乗が分かりにくい場合には、電卓で体重を3回掛け算し、√を2回押した後に×70をするとRERを求めることができます。

活動係数は以下の通りになります。BCSで確かめた体格も参考にしましょう。

︎フード量の目安

避妊去勢してる成猫→1.2 避妊去勢していない成猫→1.4 やや肥満→1 肥満→0.8 やや痩せ→1.2 痩せ→1.4 病気に罹患している→1 高齢→1.1 離乳～3ヶ月→3 4ヶ月～6ヶ月→2.5 7ヶ月～1歳まで→2 妊娠期→2 授乳期→2～6

適正カロリーが求められたら、それを元にフード量を決めていきましょう。フードのカロリーはパッケージの裏面に記載があることがほとんどです。

猫の減量を目指す際には、1週間で体重の2パーセントを超える減量をしてしまうと、肝臓に負担をかける可能性があるため一気に減らしすぎるのも注意が必要です。減量をする際には、1週間に1度体重を測り減りすぎていないか確かめましょう。

また、子猫にフードを与える際には一回量が多くなると吐いてしまうこともあるため、食事回数を増やし、少量頻回であげるようにしましょう。いつまでもお皿をしきりに舐めていたり、欲求鳴きする場合にはフードが足りていないかもしれません。子猫の場合は、避妊去勢をするまでは急激に太ることもないため、吐かない範囲で多めに与える様にしましょう。

︎まとめ

市販のフードの裏面には、体重別のフード量の目安が記載されていますが、体重の減量や増量を目指す際やフードを2種類以上混ぜる場合には、適正カロリーを知っておくと便利です。

現在のフード量が愛猫にあっているのか、一度計算して確かめておくと、今後の体重管理もしやすくなるためおすすめです。

ただし、計算されたカロリーやフード量だけがすべてではありません。猫の生活スタイルによって1日の消費カロリーは異なり、計算された量のみを与えていても、どんどん体重が増加する場合やどんどん体重が減少する場合もあるでしょう。

定期的な体重測定や、専門家である獣医師のチェックを行いながら、適切な量を見つけましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)