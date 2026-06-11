◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

２０２１年大会覇者の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７でホールアウトした。コーチでキャディーの大西翔太氏が体調不良で不在のなか、六甲国際ＧＣを拠点にしているトップアマの後藤あい（松陰高３年）と急造タッグ。好スコアをたたき出した。

マンデー予選会で１打及ばす本戦の出場資格を得られなかった後藤にキャディーをお願いしたのは、開幕前夜だった。「大西コーチ不在というトラブルから一転、頼もしい、コースも知り尽くしているキャディーさんと力を合わせながら。すごく楽しいラウンドで、ストレスフリーで回れた」と感謝した。

「ミドルパットが何個か入ってくれた」という一日。４〜７メートルを沈め、４つあるパー５のうち３つで確実にバーディーを奪ってスコアを伸ばしていった。８番では１１０ヤードの第２打をピッチングウェッジで３メートルにつけて決めきった。ホールアウト後、後藤と抱き合いねぎらい合った。

飛ばし屋の後藤は、昨年の下部ツアーで史上７人目のアマチュア優勝を果たしたホープ。互いのコーチが親しいことをきっかけに、昨年から親交を深めてきた。ロープの中で青木のプレーに触れた１７歳は「自分に足りないところを目の前で見せてくれた。自分の成長を一緒に運んでいってくれる」と瞳を輝かせた。後藤は次週に日本女子アマ（１６〜１９日、北海道・ブルックスＣＣ）が控えており、最長で２日目までのコンビになる。

今季は４度の１１位が最高成績と、もどかしい日々を過ごしている。「ここで優勝しているし、すごくイメージしやすい。（コロナ禍だった）当時は無観客だったので、今週は歓声があってうれしい。今季は初日があまり良くなかったけど、いい滑り出しができてよかった」。２３年大王製紙エリエールレディス以来となるツアー６勝目へ、久々の好スタートの流れに乗る。（高木 恵）