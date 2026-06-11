元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。

ガッツさんは１９４９年６月５日、栃木県生まれ。６６年、ヨネクラジムからプロボクシングデビュー。７４年、代名詞となる「幻の右」で王者ロドルフォ・ゴンサレス（メキシコ）を８回ＫＯで下し、ＷＢＣ世界ライト級王座を獲得。日本人初のライト級世界王者となり、５度の防衛に成功。７８年に引退した。戦績は５１戦３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。

引退後はタレントに転身し、天然キャラを生かしてバラエティー番組などで活躍。決めぜりふの「ＯＫ牧場」は流行語にもなった。また俳優としては、テレビドラマ「北の国から」「おしん」、映画「太陽の帝国」「ブラック・レイン」など多数出演。９６年には総選挙に東京都第９区から自民党公認で立候補したが、落選した。

ガッツエンタープライズからの発表は以下の通り。

「訃報

弊社ガッツ石松が令和８年６月２日（７６歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。

ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

ＯＫ牧場！」