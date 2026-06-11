Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１１日、ＧＫ北村海チディ（２５）が徳島へ完全移籍すると発表した。

北村は埼玉県出身で、ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ。ＧＫとしては小柄な１７８センチながら、高い跳躍力を武器に桐蔭横浜大から加入した２０２３年にレギュラーの座を獲得した。

大卒４年目になる今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで開幕から５試合連続で先発出場していたが、左足第５中足骨疲労骨折により離脱。その間に栗栖汰志（１９）やジョーンズ・レイ（２４）らが出場機会を得ていた。

クラブを通じて、「これまでの人生で出会ったすべての方々のおかげで、今の自分があります。心から感謝しています。藤枝ＭＹＦＣでは思うような結果を残せずチームを去ることになり、とても悔しい気持ちがあります。それでも、このクラブで過ごした３年半は自分にとってかけがえのない時間であり、藤枝ＭＹＦＣに来ることができて本当に良かったと思っています。そしてこれからも、身長が小さいＧＫに夢や希望を与えられるよう、努力を続けていきます。本当にありがとうございました」とコメントした。