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【映像】「医師の助言も踏まえ」リトグリMAYUの活動休止を発表

「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました。

その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。

しかしながら、本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。これに伴い、本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます。

出演を予定していた番組・イベント等の関係各位をはじめとした関係者の皆様、および、ファンの皆様に多大なるご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。突然のお知らせとなり、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます。

MAYU本人も回復に向けて前向きに療養しております。メンバー、スタッフ一同、安心してステージに戻れる環境を整えながら、温かく見守ってまいります。

MAYUの復帰時期につきましては、体調の経過を見ながら改めてご報告させていただきます。

引き続きLittle Glee Monsterへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）