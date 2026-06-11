11日の衆議院憲法審査会で、国民投票法改正案が審議入りした。中道改革連合の階猛幹事長は、SNSなどにAIが作成した誹謗中傷動画などが大量に流れ、選挙に影響を与えうる問題を取り上げた。

【映像】中傷動画「文春有料会員になり、見た」説明の瞬間（実際の様子）

階議員は、改正法案が成立しても、法律の附則に書かれている放送CMやネットCMの制限、国民投票運動等の資金規制、ネット等の適正利用の確保策の3点の「宿題」が手つかずで残ることを指摘。そもそも「宿題」の提出期限は2024年がめどだったことから、「すでに2年が経過している」とし、「一体いつまでに必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるのか」と、法案提出者である自民党・新藤義孝議員に質問した。

これに対し新藤議員は「できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずることが望ましいと考えている。憲法審において引き続き議論をさせていただきたい」と答えた。

「文春有料会員になり見た」階議員がAIの脅威指摘

階議員は法制化を急ぐべき理由として、「高市首相が関与しているかどうかは置くとしても、AIスロップと呼ばれるAIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています」と指摘。

続けて「高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか、私は週刊文春の電子版の有料会員になり、見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいは先の総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って1つ1つ冷静に見ればたいした内容ではありません。しかしながら専門家によると、質が低くても大量に情報が出回れば世の中にある種の空気が生まれて、こうした情報を浴び続ける受け手は判断能力が低下して批判的な目で見られなくなる『認知疲労』という状態に陥るためにこうした手法も有効なのだということです」と説明した。

そして「要は資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった1人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったということを私たちは認識しなくてはなりません。その意味で（宿題が出た）令和3年の時点より、今掲げた3つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるをえません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると思ってます」と述べた。

そのうえで「中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則の3つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。併せて国民投票の公平および公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか」と問いただした。

「とても重要なご指摘」新藤議員が速やかな検討言及

これに新藤議員は「とても重要なご指摘だと思います。そしてこの現代社会においてどのように選挙制度を有効に生かせるか、これ大事な議論をしなきゃならないと思いますし、それは憲法改正国民投票にのみならず、一般の通常選挙においても重要な観点になると思います。そしてそのためのご議論が今始まっていると承知していますから、そういったことも踏まえながら検討しなきゃならないと思います」と述べた。

続けて「この少なくとも附則にあるものにつきましては、検討条項の要請にこたえて速やかに必要な法制上の措置、その他の措置を講ずることが望ましいと考えております。この問題は議論を深めて、そして結論を得るための事を進めていかなければならないと考えております」と答えた。

また、広報協議会のあり方について「いずれにしても国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性についてしっかりと議論していきたい」と答えた。

階議員は「我々建設的な修正案を用意しておりますので、ぜひ検討をお願いしたい」と述べて締めくくった。（ABEMA NEWS）