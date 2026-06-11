元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーで、タレント、俳優としてマルチに活躍し、昭和期を代表する人気タレントに。ガッツさんのユニークな姿は「ガッツポーズ」の語源となり、「OK牧場」などの名言は多くのファンに記憶され、後世に多大な影響を与えた。

ガッツさんは、1949年6月5日生まれ、栃木県出身。66年にプロボクサーとしてデビューした。1968年に全日本新人王、1972年に東洋ライト級王者を獲得。1974年4月11日にはメキシコのゴンザレスをKOで破り、WBC世界ライト級王座を獲得した。その後5度の防衛に成功し、日本ボクシング界を代表する世界王者として活躍した。

74年に初防衛戦に勝利した際、両手を突き上げて喜ぶ姿がスポーツ紙で「ガッツポーズ」と表現され、現在では言葉として浸透するほど多大な影響力を見せていた。

78年に現役を引退後は、俳優・タレントへ転身。NHK連続テレビ小説「おしん」、ドラマ「北の国から」、映画「太陽の帝国」「ブラック・レイン」などに出演し、バラエティー番組でも活躍。「OK牧場」のギャグでも広く親しまれた。

ガッツさんは、スポニチ本紙の連載「我が道」でその半生を打ち明けていた。「OK牧場」の由来については「みんなOK牧場の決闘が由来と思われがちだけど、違うんだな。俺が製作・総指揮・脚本・監督・主演を務めたボクシング映画『カムバック』（90年）に俺のヒーロー、俳優ロバート・フラーに出演してもらったのがきっかけだよ」と語っていた。