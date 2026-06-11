１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３８円ちょうど（０・０６％）高の６万４２１７円２７銭だった。

中東情勢の悪化懸念から売り注文が先行し、朝方には一時１８００円超下落したものの、その後は急速に下げ幅を縮め、上昇に転じた。２日ぶりの値上がりとなった。

前日の米株式市場では、イランに対する攻撃を強化するとのトランプ米大統領の発言を受け、主要な株価指数がそろって下落した。ダウ平均株価（３０種）の終値は約３週間ぶりに５万ドルを割り込んだ。１１日の東京市場でも戦闘終結協議の行き詰まりが意識され、幅広い銘柄でリスク回避の売り注文が先行した。

その後は日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄を中心に下げた銘柄を買う「押し目買い」が入り、日経平均は午後にかけて上昇に転じるなど、荒い値動きとなった。

市場では「地政学リスクや日米欧の利上げ観測といった下押し圧力と、ＡＩ市場拡大への期待が交錯している」（大手証券）との見方があった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１７・２５ポイント（０・４５％）低い３８３０・３５だった。