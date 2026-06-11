日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」が１０日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続いて「世界２２カ国の女性が大集合！世界から見た日本ってどんな国？大激論ＳＰ」を進行。世界各国から女性タレント、インフルエンサーをゲストに招いて、日本文化について激論を交わした。

アイスランドのテルマさんは「アイスランドはデートの割り勘が当たり前なんですけど。日本に来て、デート行ったときに。男性がトイレ行きました。で、全然戻ってこない。トイレ長くない？って思ってたら、急に現れて『じゃあ、行こうぜ』ってなって。『俺、もう払ったから散歩行こう』って。すごいステキだなって思って」と知らないうちに支払いを済ませてくれていた日本人男性のスマートさに感激したことを明かした。

上田が「（デートは）割り勘が多いですっていう国の人たちは？」と聞くと、イタリア、スペイン、フランス、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、アイスランド、フィンランドの女性が挙手。

イタリアのニコルさんは「女性が自立したくて割り勘が増えてきたり。あと、タイプと違った男性とデートに行くと、期待されたくないからこそ、自分の分を払うことが多い」と話した。

ペルーのサユリさんは「女性が払うってなったら『ごめんなさい。もう私、あなたはフレンゾーン。お友達です』って」と話していた。