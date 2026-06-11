ロックバンド「SOPHIA」の松岡充が11日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道を伝えた。

首相は10日の衆院法務委員会で、自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を巡り、週刊文春が公開した作成者とされるIT会社代表男性と公設第1秘書との会話を録音したとされる音声データを秘書に確認したところ「自分の声に似ているように思うが、内容も含め確信を持てない」との回答があったと説明した。

首相は5日の参院予算委で、週刊文春が公開した音声について「違和感がある」と主張。実際に秘書が音声を聞いたかを尋ねられると「（秘書から）一方的に書き立てるところに、なんで（音声を聞くために会員登録の）お金を払わなきゃいけないのかとキレられた」などと答弁していた。

説明が変わった点について松岡は「いろいろな人がいるので、言った、言わない。聞いた、聞かないはあると思うが、首相となれば、自分の陣営、周りがやったことには責任を持たなければいけない。説明責任は絶対にあると思います」とコメントした。