Amazon.co.jpで、FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3」が6月25日に発売される。価格は4万2000円～。予約受付がスタートしている。

価格は、メモリーとストレージが4GB/64GBのモデルが4万2000円、8GB/128GBのモデルが5万6800円。カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ライトブルーの3色展開となる。

「arrows We3」は、FCNT製のエントリークラスのAndroidスマートフォン。約6.14インチのTFT液晶を採用し、幅を約73mmに抑えたコンパクトなモデル。日常的な運びやすさを維持しつつ、最大30Wの充電に対応した5000mAhのバッテリーを搭載する。

上位モデル「arrows Alpha」と同等の堅牢性を備えており、ハンドソープを用いた丸洗いやアルコール除菌をサポートする。

緊急時ブザーなどの子供向け機能が利用できる「ジュニアモード」のほか、シニア層に向けて、迷惑電話対策やAIを用いた「QAサポート」などの機能を搭載している。

チップセットには「Dimensity 6300」を採用し、メモリーとストレージの容量は4GB/64GBまたは8GB/128GBとなる。本体の大きさは約155.49×72.87×8.90mm、重さは約188.60g。microSDカードやおサイフケータイに対応している。