プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳。

所属事務所がSNSなどを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と発表。

「葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様への報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」とした。

お別れの会については「現時点では未定とさせて頂きます。今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます」と説明。

「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。

▼ガッツ石松（がっつ・いしまつ）本名・鈴木有二。1949年（昭24）6月5日、栃木県上都賀郡粟野町（現鹿沼市）生まれ。66年12月、ヨネクラジムからプロデビュー。74年4月、3度目の世界挑戦でゴンザレス（メキシコ）にKO勝ちしてWBC世界ライト級王者、防衛5回。通算51戦31勝（17KO）14敗6分け。78年に引退後はタレント・俳優として活躍。