元HKT48でタレントの山下エミリー（27）が11日、サッカー元日本代表でサッカーJ1長崎のFW岩崎悠人（28）と結婚したことを、自身のXで発表した。

連名のメッセージで、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。緑が広がる草原で、花束を持った後ろ姿の男性と山下が腕を組んだツーショットを披露した。

「お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました」。相手へのリスペクトを記し、「これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」と決意をつづった。

「岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります」とも。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります」と約束した。

山下は13年、3期生としてHKT48に加入し、芸能活動を開始した。矢吹奈子、田中美久ら、妹系キャラが多い同期の中で、スタイル抜群の長身美女キャラで個性を発揮。チームT2キャプテンも務めた。シングル「しぇからしか！」では選抜も経験。一昨年にグループを卒業し、タレントとして再出発した。

岩崎は京都橘時代に全国高校サッカー選手権大会に出場。卒業後に京都、札幌などを経て、25年から長崎に在籍。各世代別の日本代表を経験し、22年7月の香港戦でA代表デビューを果たした。