Ｊ１清水エスパルスの大卒ルーキーＭＦ鈴木奎吾（２２）が１１日、静岡市内の東豊田中を訪問し、中学２年生約１８０人を前に講演を行った。自身の経験を語ったほか、生徒からの質問にも回答。実技披露では、要望に応えてヒールリフティングや大車輪を見せ、会場から大きな歓声が上がった。

プロ選手になるために努力したことや、プロになって感じたやりがいなどをＧＫ佐々木智太郎とともに紹介した。フィジカルやメンタルの整え方について問われると、トレーニング、食事、睡眠の３つを重要視していると説明し、プロを目指す生徒たちにもその大切さを説いた。

「逆足をうまく使うにはどうすればいいですか」という質問には、自身の中学時代を振り返り、「自分は左利きで９割以上、左足しか使っていなかった。今思えば右足も使えた方がよかった」と経験談を交えて回答。技術面に関する質問も多く寄せられ、「小学生に話す内容と中学生に話す内容は変わってきます。伝える難しさを感じましたね」と笑顔を見せた。講演では憧れの選手についての質問も飛び、現日本代表コーチの中村俊輔氏の名前を挙げた。

加入１年目に行われた明治安田Ｊ１百年構想リーグで出場機会を得られなかったが、守備面の強化に取り組んでいたという。２０２６―２７シーズンへ向けて「とにかく試合に出て、勝利に貢献したい」と意気込んだ。講演後の取材では、中村氏について「フリーキックの映像をよく見ていた」と明かした。自身も清水でセットプレーのキッカーを務めることを目標に掲げ、「名乗りを上げることができれば」と力を込めた。