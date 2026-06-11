【ニューヨーク＝木瀬武】先物市場を規制・監督する米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）は１０日、スポーツの勝敗や選挙結果などにお金を賭ける「予測市場」に対する新たな規則案を公表した。

要人の暗殺やテロ、戦争などを賭けの対象にするのは公益に反する可能性が高いとし、原則禁止とする方針を打ち出した。意見募集を経て、最終決定する。

予測市場は、将来起きる可能性がある様々な事象を予測して「イエス」「ノー」で賭ける金融取引で、米国で急成長している。テーマは、金融政策や経済指標、選挙、スポーツなど幅広い分野で設定されている。

規則案では、スポーツ分野についても、選手のけがや審判の判定などを予想する取引は不正行為を助長する恐れがあるとされた。

米国では、賭け事は州ごとに規制されている。ただ、予測市場は金融商品との位置づけで州の規制が及びにくいため、規制強化を求める声が出ていた。また、暗殺や戦争などまで賭けの対象になれば、不正行為や内部情報の悪用を助長しかねないとの懸念もあった。４月には米連邦検察が、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の失脚を巡る賭けで巨額の利益を得たとして、米兵をインサイダー取引の疑いで起訴している。