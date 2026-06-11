中条あやみ、大胆スリットから美脚のぞかせる “1日目とは対照的”紺のベロアドレス姿【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/11】女優の中条あやみが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】29歳人気女優、大人っぽいブルーのドレスで登場
1日目とは一転、シックな紺のベロアドレスでグリーンカーペットに登場した中条。大胆なスリットから美しい脚ものぞかせた。1日目は胸元にフリル、スカート部分に花柄があしらわれたオフショルダーのドレスに身を包み、華やかな印象を与えていた。
1日目のフォトコールには胸元にフリル、スカート部分に花柄があしらわれたオフショルダーのドレスに身を包み登場した。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆中条あやみ、エキゾチックドレスで登場
1日目とは一転、シックな紺のベロアドレスでグリーンカーペットに登場した中条。大胆なスリットから美しい脚ものぞかせた。1日目は胸元にフリル、スカート部分に花柄があしらわれたオフショルダーのドレスに身を包み、華やかな印象を与えていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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