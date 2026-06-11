「Don’t take it personally」の意味は？少し言いにくいことを伝えるときに！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Don’t take it personally」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると、なんとなく意味が分かるかも。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「悪く受け取らないで」でした！
「Don’t take it personally」は「悪く受け取らないで」というニュアンスのフレーズ。
注意や意見を伝えるときに、「あなた自身を責めているわけではないよ」と添えたい場面で使えます。
少し言いにくいことを伝える前後に使うと、相手を傷つけすぎないようにできますよ。
「Don’t take it personally, but I think we need a new plan.」
（悪く受け取らないでほしいんだけど、新しい計画が必要だと思う）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部