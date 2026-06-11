「Don’t take it personally」の意味は？少し言いにくいことを伝えるときに！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみると、なんとなく意味が分かるかも。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「悪く受け取らないで」でした！

「Don’t take it personally」は「悪く受け取らないで」というニュアンスのフレーズ。

注意や意見を伝えるときに、「あなた自身を責めているわけではないよ」と添えたい場面で使えます。

少し言いにくいことを伝える前後に使うと、相手を傷つけすぎないようにできますよ。

「Don’t take it personally, but I think we need a new plan.」

（悪く受け取らないでほしいんだけど、新しい計画が必要だと思う）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。