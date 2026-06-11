プロ野球・巨人の石井琢朗2軍監督が日テレ系野球中継のインタビューに応じ、2軍の選手への指導について開幕から「あること」について口酸っぱく諭していると明かしました。

それは「試合の入り方と終わり方」について。

「ピッチャーで言ったら、先頭打者への1球目、1アウトの取り方。野手で言ったら、1打席目のファーストスイング。守備側ならファーストプレイをどうやってアウトにとるか。終わり方は最後の打者、3アウト目をどうとるか、最後の打者をどうやってアウトに仕留めるか。野手なら最後の打席とか、最後のプレー、27個目のアウトをどうやって取るか」

これをイメージして試合に入ることで、それが試合前の準備、練習につながってくると石井監督。試合だけではなく、準備に力を入れることも重要だと語りました。

また、ここ数試合、1番2番に座る小濱佑斗選手や皆川岳飛選手についても言及。打つだけではなく機動力を使える選手だと評価し、「より多く打席に立たせたい、経験させたい」と1番と2番に据えたワケを説明。「ただ打つだけじゃなく、機動力とか、チームバッティングとかを絡めるのが1、2番。彼らにはたくさんの打席に立って、いろんな経験をさせてあげたいと思っています」と続けました。

現在、ファーム・リーグ中地区の首位を誇る巨人。「熱い声援をグラウンドの選手に送っていただければと思います」と石井監督はファンに呼びかけました。