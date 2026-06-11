三重県亀山市の新名神高速道路で３月、計６人が死亡した多重事故で大型トラックを運転中に事故を起こし、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた被告（５４）の１０日の初公判。

走行中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」を被告が法廷で認めると、大切な家族を突然失った遺族のすすり泣く声が響いた。

午後２時の開廷前、５７席の傍聴席を求めて約１５０人が列を作った。被告は開廷の数分前に入廷すると、傍聴席に向かって一礼。出口博章裁判官から起訴事実に間違いがないか問われ、小さい声で「ありません」と認めた。

検察側の冒頭陳述などによると、被告は事故当日の３月２０日午前１時頃、新名神高速道路の鈴鹿パーキングエリアで３０分ほど休憩し、広島に向けて出発。野登トンネル内で勤務先の同僚とハンズフリー通話をした後、運転中にスマホで動画共有サイト「ティックトック」上の料理の動画を見るなどしたという。

一方、弁護側は冒頭陳述を行わず、起訴事実について争わない姿勢を示した。

傍聴席には、家族５人が死亡した松本幸司さんの遺族と、高峰啓三さんの遺族が座った。検察側は高峰さんの四男の「父は憧れで目標の人。どうか時間を戻してほしい。遺族は納得できずに苦しみ続ける」との供述調書を読み上げた。

初公判を終え、高峰さんの遺族は「ごく普通の３連休となるはずでしたが、被告人の無責任な運転のために全て壊されてしまいました。啓三は長年にわたり、地元で女子小学生にバレーボールの指導を行っており、３月２０日からの３連休もその指導や練習試合を行う予定でした。無責任な運転によって大切な夫、父を亡くしたことは本当に悔しく、被告人には怒り、憤りしか感じません」とのコメントを出した。

松本さんの遺族は代理人弁護士を通じて「業務に全く関係のない飲食店のスクリーンショットを撮るため、携帯を『注視』どころか『凝視』したために発生した。６人の命を奪った『殺人事件』です」とのコメントを発表した。

初公判後、報道陣の取材に応じた松本さんの遺族の代理人弁護士は「ながらスマホ」の厳罰化について問われ、「これをきっかけに社会が変わらないと、６人の命が無駄になってしまう」と語気を強めた。

次回の公判は８月３１日、被告人質問が行われる。