タレントの菊地亜美（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。2018年に結婚した夫との交際発覚の舞台裏を明かす場面があった。

この日はお笑いタレントの横澤夏子と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。

横澤が「旦那さんとお付き合いしてからの話とか全然聞いたことない」と振ると、菊地は「結婚するまでが9カ月間付き合ってたんだけど、その時夫が大阪に住んでたのね」と遠距離だったことを明かした。

そのうえで「これ今だから話せるっていうか」と切り出し、「まだ付き合うかどうかみたいな時に、バービーさんと私と友達で、銀座でちょっといいお寿司食べに行こうっていうので、食べに行ってたの。“私、今、凄い好きな人がいるんです！”とか言ってバービーさんにずっと言ってて。その時に大阪から夜に来るから“銀座まで迎えに来てくれるって言ってました」”って言って。夫が大阪から東京駅で降りて、銀座まで迎えに来てくれるっていうので“じゃあ途中で抜けますね”とか言ってたら、バービーさんが“ちょっと見たい！”って言ってたの。それで、銀座のところに出てきたのね。それであそこで終わりました。そしたら、1週間後ぐらいに週刊誌から電話かかってきたの」とまさかの展開を明かした。

事務所に週刊誌から電話があり、マネジャーから「先週の何曜日どこにいましたか？何してましたか？」と聞かれたという。菊地が「銀座でバービーさんとお寿司食べてました」と答えると、マネジャーからは「その時に男の人お迎えに来ませんでしたか？」と追及されたという。

それでも、付き合ったか、付き合ってないかぐらいの微妙なタイミングだったこともあり、菊地は「来たけど、友達です」と説明。ただこれは隠そうとしたわけではなく、「私ずっと彼氏もいない、結婚しないです…みたいな感じだったのに、“大好き人ができて”っていうテンションをマネジャーさんに見せるのが恥ずかしくて。“友達です”とさらっと言った」と弁明。ただ、これに、マネジャーも「ですよねー」と納得してくれたといい、「週刊誌の人に言ってもらって。そしたら『バービー、菊地亜美、銀座で高級寿司ランチ、女子会ランチ』っていうので、夫のことが消えてたの。どうでもいい記事になってたの」と一度は熱愛記事が消えたという。

ただ、正式に交際もスタートし、夫が自宅を訪れるようになった約1カ月後、自宅前に週刊誌の人がいたという。「バービーさんの時から1カ月間ずっと張り込んでいて」と菊地。「凄いいい人だったのね、その週刊誌の人が。“彼氏さんですか？”とかじゃなくて、“彼氏さんも毎週何曜日に始発に乗って来て、お疲れ様です、大変ですね”って全部知ってたの。だから“彼氏じゃないです”なんて言えないし、そもそも恋愛禁（止）じゃなかったから、“そうです”って言って。“結婚を考えているんですか？”“もちろん、付き合うってことは考えてます”みたいなこと言ったら“結婚宣言”みたいに出たの」と“結婚宣言”の舞台裏を明かした。

これに、横澤は「凄いじゃん。マジ芸能人じゃん」と驚き。元々結婚を前提に交際をしていたというものの、その記事がきっかけで急展開となったといい、一般人である夫の両親にも心配されたというが、「それで、親に会ったりとかも、結構早かった。うちの親とかも知らないから、“あなたは一生結婚しないとか言ってるのに、何あれ？”みたいな。いいようにもなって。それで9カ月で結婚、って感じになったの」とした。