みらい・安野党首　国会議員向けAI勉強会開催へ　高市総理への”カテキョ”は調整中

チームみらいの安野党首は11日、記者会見で、国会議員向けのAI勉強会を開くことを明らかにした。一方、5月の党首討論で話題となった高市総理への個別指導（家庭教師）については、「総理だけ特別扱いするのはよろしくない」と述べて、引き続き日程調整の段階だとした。

議員向けの勉強会では、AIに指示を出しながらプログラムを書かせる「バイブコーディング」について学ぶという。

安野氏は、詳細なカリキュラムは検討中とした上で、「国会議員にとって、実はAIの使いどころがある。国会議員限定のバイブコーディング講座は、あまり世の中に例がないと思う。国会議員の使い方にそった話ができると思う」と述べた。

また、参加希望者が多く、既に定員の20人に達したという。

一方、安野氏は、高市総理への個別指導については、「現在調整中だ。いつできそうと申し上げられる段階にない。総理だけ特別扱いはよろしくない」と述べるにとどめた。

安野氏は、5月の党首討論に臨んだ際に、高市総理に対して「必要であれば家庭教師に参りますがいかがですか」と呼びかけ、高市総理は「カテキョ、ぜひお願いいたします」と応じていた。