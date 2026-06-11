東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。

被告は2月2日、渋谷区の自宅で乾燥大麻3・517グラムを所持したとしたほか、同日に千葉県内を走行中の車内でコカインなどを使用。関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で乾燥大麻が見つかり、現行犯逮捕されていた。

室橋秀紀裁判官は量刑理由について「複数種類の違法薬物を所持し、使用量も少量とは言えない。運転中の眠気覚ましなど安易な動機で、目的によって使い分けていた。生活に違法薬物が浸透しており、違法薬物に対する親和性と依存性、規範意識の希薄さが認められる」と説明。一方で被告が起訴内容を認め、反省を示して医療機関に通院していることや、母親が被告と同居して携帯電話の履歴確認を行っていることなどを執行猶予付きの理由に挙げた。

判決の最後、裁判官が「デビュー20周年で仕事への打撃は少なくなかった。これを機に薬物を断ち切って、これからもいい音楽を届けてください。信頼を回復してください」と呼びかけると、黒スーツに濃紺のネクタイ姿の被告は何度も小さくうなずいた。

Def Techは東京出身の被告と、米ハワイ育ちのShen（シェン）の2人組。05年発売のデビューアルバム「Def Tech」などが大ヒットした。