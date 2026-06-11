見た目はかわいいキングスライム。でも、中身はれっきとした医薬品です。

ロート製薬が6月10日に発売した「ドラゴンクエスト」コラボの限定商品「ロートジー キングスライム型目薬」をめぐり、発売当日からネット上での出品が相次ぎ、SNS上で話題となっています。

限定コラボ商品の転売として批判の声が上がる一方、今回の商品は第2類・第3類医薬品に分類される目薬。国内の主要なフリマサイトやネットオークションでは、規約により医薬品の出品が禁じられており、各社で削除対応や注意喚起が行われています。

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■ 発売前から注目を集めた「キングスライム型目薬」

今回発売されたのは、「ドラゴンクエスト」40周年を記念した数量限定商品。人気モンスター「キングスライム」を再現した専用ボトルを採用し、発売前から大きな注目を集めていました。

発売された商品は「ロートジーb キングスライム目薬」「ロートジープロd キングスライム目薬」「ロートジーコンタクトb キングスライム目薬」の3種類。

ロート製薬の商品情報によると、「ロートジーb キングスライム目薬」と「ロートジープロd キングスライム目薬」は第2類医薬品、「ロートジーコンタクトb キングスライム目薬」は第3類医薬品に分類されています。

そのため、キャラクターグッズのような見た目ではあるものの、法的には医薬品として扱われる商品です。

■ 規約だけじゃない、法律で禁じられている 無許可販売には罰則も

医薬品を販売するには、原則として医薬品販売業の許可が必要です。無許可で医薬品を販売した場合は、医薬品医療機器等法（薬機法）に抵触する可能性があります。

同法では無許可販売に対し、「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」という罰則も設けられています。キングスライムのかわいらしいデザインが注目を集めていますが、法的には雑貨やフィギュアとは異なる点に注意が必要です。

また、メルカリやYahoo!オークション、Yahoo!フリマなどの主要サービスでは、医薬品の出品自体を禁止しています。今回出品が相次いだ商品は、限定コラボグッズとして注目を集めた一方で、法令や各サービスの規約上、一般ユーザーが自由に売買できる商品ではありません。

■ メルカリでは削除、Yahoo!も注意喚起

実際、編集部が確認したメルカリ上の複数の出品ページは「該当商品は削除されました」と表示される状態となっていました。

また、Yahoo!オークションおよびYahoo!フリマも6月10日、「ロートジー × ドラゴンクエストコラボモデルの目薬」の出品について注意喚起を公開しています。

同社は告知の中で、第一類から第三類までの医薬品について利用目的を問わず出品を禁止していると説明。「現在、上記医薬品に該当する『ロートジー × ドラゴンクエストコラボモデルの目薬』の出品が複数確認されております」としたうえで、出品を行わないよう呼びかけました。

さらに、出品が確認された場合には商品の削除や利用制限などの措置を取る可能性があるとしています。

■ 空ボトルや空箱も出品禁止の対象

なお、「中身を使い切った後の空ボトルなら出品できるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、メルカリやYahoo!オークション、Yahoo!フリマでは、医薬品そのものだけでなく、空箱や空容器、説明書、添付文書など医薬品に付随する物品についても出品禁止の対象としています。

キングスライム型ボトルはコレクションアイテムとしての需要もありそうですが、少なくとも主要なフリマサービスでは、中身の有無にかかわらず出品できない商品と考えた方がよさそうです。

■ 転売問題に加え、医薬品の出品ルールにも注目

今回の騒動では、限定コラボ商品が発売直後から出品されたことに対し、SNS上で転売を問題視する声が相次ぎました。加えて、対象商品は医薬品に分類されるため、各サービスの規約上も出品できない商品だったことから、通常の転売問題とは異なる側面でも注目を集めています。

キングスライムをモチーフにしたユニークなデザインで話題を集めた今回のコラボ商品。発売初日から思わぬ形で注目を集めたことで、改めて医薬品の取り扱いや出品ルールにも関心が集まっています。

＜参考・引用＞

ロートジー キングスライム型目薬公式サイト

ロート製薬株式会社「『ロートジー®』スライム目薬が今回はキングスライム目薬に！人気コラボ目薬の第3弾として数量限定発売！」（5月27日発表）

e-Gov「医薬品医療機器等法（薬機法）」（第24条第1項、第84条）

Yahoo!オークション「ガイドライン細則」

Yahoo!フリマ「ガイドライン細則」

メルカリ「医薬品、医療機器（禁止されている出品物）」

Yahoo!「『ロートジー × ドラゴンクエストコラボモデルの目薬』の出品について」（6月10日発表）

（宮崎美和子）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 宮崎美和子 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061103.html