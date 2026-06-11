「昨日のスタジオ撮影のデータ貰ったんだけど、力尽きた赤ちゃん。かわいすぎて堪らん」



【写真】スタジオ撮影で力尽き、コテンと寝ちゃった赤ちゃん

こんなポストをされたのは、なつ（@shushupi123）さん。



初節句の記念にスタジオ撮影を行ったところ、撮影の途中で力尽きてしまった生後5ヶ月の赤ちゃんの姿を収めた投稿です。



真ん丸な頭をマットに預けたまま、すやすやと眠ってしまった姿があまりにも愛らしく、思わず見入ってしまう一枚となっています。可愛い姿に驚きの声が寄せられました。



「力尽きた天使すぎる」

「真ん丸お頭が尊すぎる」

「撮影のプロもびっくりな一枚じゃないですか」

「もう完全にノックアウトされた」



赤ちゃんのことをママは『しゅ』『しゅしゅ』と呼んでいるとのことです。「外では穏やかでおとなしいと言われますが、家ではこの頃奇声が激しく、また動くのが大好きなのかマスターした寝返りでコロコロ転がり、手足をばたつかせ私をバシバシ叩いてきます。最近は名前を呼ばれるとこちらを見て笑うようになりました」と成長ぶりを教えてくれました。



ポストをされたママのなつさんにお話を伺いました。



――スタジオ撮影は初節句の記念に行かれたのですね？



「初節句の記念と、ついでに家族撮影も行いました」



――この写真を見たときは？



「撮影した時から、可愛いのが撮れましたよ、とカメラマンさんに見せてもらっていたので、ぜひデータに欲しいとリクエストしていました。実際のデータで見た時は真ん丸な頭と赤ちゃんの時しか見れない薄毛が可愛らしくて友人たちにも送って見てもらいました」



――撮影中、お子さんはどのような様子でしたか？



「和装、洋装の順番に撮影しました。最初は元気にスタッフさんのあやしに笑顔を向けておりましたが、そのうち空腹でぐずり始めたためミルクタイムを挟み洋装へ。



その後もまた機嫌を取り戻し笑顔を向けておりましたが、今度は満腹のせいで眠ぐずりが始まりスタッフさんたちと機嫌を取らせるのに必死でした」



――「力尽きた」瞬間はどんなタイミングだったのでしょうか？



「せっかくなら寝返った写真を撮ろうということで撮影していたところ、眠気も相まってかそのままコテン、といってしまいました。



この撮影前後は笑顔を向けていましたが、突然力尽きた時にカメラのシャッターがいい感じに切られた感じでした」



――スタジオ撮影以外でも、思わず笑ってしまったり、撮りたくなったりした瞬間はありますか？



「寝返りをマスターしてからはいつの間にか寝返り、キョトンとした顔で周りをキョロキョロするのが可愛らしくカメラを向けてしまいます。



「我が家では猫を2匹飼っており、猫たちは息子について興味はあるがまだ警戒している感じで、時折見つめあっていることがあり、そういうのを見た時はすぐにカメラを向けてしまいます」



なつさんは「こんなに反響を頂けるとは思っておらずびっくりしましたが、たくさんの方から反応をもらえてとても嬉しかったです。初めての育児に毎日奮闘中ですが、一日一日を大事に頑張って行きますので見守って頂けますと幸いです」と話してくれました。



和装から洋装へ、笑顔を振りまきながらも頑張りすぎてしまったしゅしゅくんの全力の一日が伝わってくるようなエピソードですね。



猫ちゃん2匹とのほっこりした見つめ合いの瞬間など、これからもたくさんの癒しの瞬間を届けてくれそうです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）