宮城県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「住民同士の見守り活動が活発であるため安心して生活できそうだから」（40代女性／兵庫県）、「落ち着いている市だと思うため」（30代女性／兵庫県）、「地域コミュニティが密接で穏やかな環境だから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「宮城県の中心地の街で、繁華街などもあるが、犯罪などにも厳しく目を向けられていると思うので治安はいいと思う」（60代女性／宮城県）、「イベントも多く活気がありそう」（50代女性／神奈川県）、「都会ではありますが、人が優しかったからです」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：気仙沼市／54票2位に選ばれたのは、豊かな三陸海岸に位置する日本屈指の港町「気仙沼市」です。おいしい海の幸や美しいリアス海岸の絶景、島全体が緑豊かな大島など、自然の魅力が詰まっています。震災を乗り越え、地域住民が一丸となって助け合ってきた強い絆があり、人の温かさと深い安心感を感じられる街です。
回答者からは「住民同士の見守り活動が活発であるため安心して生活できそうだから」（40代女性／兵庫県）、「落ち着いている市だと思うため」（30代女性／兵庫県）、「地域コミュニティが密接で穏やかな環境だから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：仙台市／80票1位の座を掴んだのは、「杜の都」として親しまれる東北最大の政令指定都市「仙台市」です。ケヤキ並木が美しい定禅寺通や青葉城址（仙台城跡）など、豊かな緑と歴史が息づく美しい都市です。非常に高い利便性を有しながらも騒がしさがなく、街全体がクリーンで夜間でも街頭が多いため明るく、治安のよさが際立っています。
回答者からは「宮城県の中心地の街で、繁華街などもあるが、犯罪などにも厳しく目を向けられていると思うので治安はいいと思う」（60代女性／宮城県）、「イベントも多く活気がありそう」（50代女性／神奈川県）、「都会ではありますが、人が優しかったからです」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)