11日は晴れても急な雨に注意。これまでの一日の天気を振り返ります。

■広い範囲で晴れ 午後は天気急変も

11日（木）は移動性の高気圧に覆われた影響で、北日本から西日本にかけて広い範囲で日差しが届きました。関東は雲が広がった時間もありましたが、梅雨の晴れ間となっています。ただ、上空に寒気が流れ込んだ影響で、大気の状態が不安定になっています。

午後は北海道から中国地方にかけて、山沿いを中心に雨雲が発生し、所々で雨が降りました。夕方以降は、関東北部の平地にも雨雲が流れ込んできそうです。お帰りの時間帯も急な雨や雷雨にお気をつけください。

■西日本や東日本で気温上昇 東京も夏日が復活

11日（木）は西日本や東日本で気温が上昇し、25℃以上の夏日になった所が多くなりました。福岡の太宰府や大分の日田、鳥取や岡山など、九州や中国地方を中心に最高気温が30℃以上の真夏日となった所がありました。東京も午後3時までの最高気温は26.2℃まで上がり、9日ぶりの夏日となりましたが、湿度は低く比較的過ごしやすい体感となっています。札幌は6日ぶりに20℃を超えて、しばらく続いた肌寒さは解消されています。

【11日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

日田（大分） 31.0℃（7月上旬）

太宰府（福岡） 30.8℃（7月中旬）

鳥取 30.4℃（7月中旬）

岡山 30.4℃（7月上旬）

札幌 22.3℃（6月下旬） ※6日ぶりの20℃超え

東京 26.2℃（平年並み） ※9日ぶりの夏日

■沖縄の雨は小康状態 夜は再び強まる

朝にかけて前線上を低気圧が通過した影響で、大東島地方で激しい雨が降りました。低気圧が通過した後は梅雨前線が沖縄の南まで下がり、日中は雨が止んだ所が多くなっています。夜は再び前線が北上傾向で、先島諸島で雨が強まる恐れがあります。12日にかけて雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れもあり、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分な注意が必要です。

気象予報士 澤麻美