元プロボクサーで俳優、タレントとしても活躍したガッツ石松さんが、6月2日に肺炎のため76歳で亡くなったことが、公式SNSで発表されました。



■所属事務所のコメント（全文）公式インスタグラムより

訃報

弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。

ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、

皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。



多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

ＯＫ牧場！

令和8年6月11日株式会社ガッツエンタープライズ社員一同