女性ダンス＆ボーカルグループDreamの元メンバーで、現在は写真家として活動するDream Aya（38）が11日、インスタグラムを更新。自身が撮影した、タレントでモデルの藤田ニコル（28）のお宮参り写真について言及した。

藤田は7日、自身のインスタグラムで「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と生後1カ月の愛娘を抱いてお宮参りをした和装姿の写真を公開して近況を報告。お宮参りの写真については「ベビーシャワーの時にもお願いした@aya_dream04さんに素敵な家族写真を撮って頂きました」としていた。

Dream Ayaはストーリー機能を使って、藤田の投稿を引用。「お宮参りの撮影をさせて頂きました」と報告し、「ご家族での大切な大切な時間。穏やかな時間が流れていて私まで幸せな気持ちになりました。。」と撮影時を回想。「ニコルんちゃん、ご家族の皆さま、改めておめでとうございます」と祝福し、「そして、きっかけをくれた＠thelmaaoyama ありがとう」と共通の友人である歌手の青山テルマへの感謝もつづった。

なお、藤田のお宮参り写真をめぐっては、一部SNSユーザーによる「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？」などと藤田をとがめるようなポストが拡散され、物議をかもした。作家の乙武洋匡氏がそのポストを引用した上で、「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と自身の立場に置き換えて、過剰な配慮を要求する一部SNSの風潮にくぎをさした投稿も話題となった。