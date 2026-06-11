◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 慶大１１―１日体大＝６回コールド＝（１１日・神宮）

５年ぶり１３度目の出場となった慶大（東京六大学）が３年ぶり１２度目出場の日体大（首都大学）を１１―１の６回コールドで下し、４強入りを果たした。

初回２死三塁で４番・今津慶介二塁手（４年＝旭川東）の左翼線への適時二塁打を口火に３点を先制。２回には２番・林純司遊撃手（３年＝報徳学園）の左越え２ラン、３回には吉野太陽一塁手（４年＝慶応）の右中間への豪快な２ランと一発攻勢で７―０とリードを広げた。この日３打数２安打５打点と活躍した吉野に、堀井哲也監督も「非常に素晴らしい当たりでした」とたたえた。

７―１の６回には１死二塁から４連打で３点を追加すると、最後は押し出し死球で１１―１と初戦に続きコールド勝利。投げては先発・広池浩成（４年＝慶応）が４回３安打無失点、２番手の沖村要（４年＝慶応）が２回を２安打１失点とつないで安定感を見せた。堀井監督は「日体大さんの強力投手陣と、強力打線に最後まで気を抜けなかった試合でした」と振り返り、準決勝に向け「相手というよりも自分たちとの戦いだと思います」と意気込んだ。