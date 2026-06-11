ガッツ石松さん、死去 享年76「OK牧場」生みの親・ガッツポーズ広めた元プロボクサー
【モデルプレス＝2026/06/11】ガッツ石松さんが6月2日、肺炎のため都内病院にて76歳で永眠がわかった。同日、石松さんの公式Instagramにて伝えられた。
【写真】ガッツ石松さん、36歳美人女優主演映画に出演
公式SNSでは「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました」と報告。葬儀については「故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください」と伝え、ご供花やご供物については辞退するとしており、お別れの会等の開催については現時点では未定だという。
続けて「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます」と生前の厚情に感謝。最後には「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」と結んでいる。
石松さんは1949年6月5日生まれ、栃木県出身。元プロボクサーで元WBC世界ライト級王者。現役時代は"幻の右"と呼ばれる必殺パンチを武器に一世を風靡した。試合後の両手を掲げる勝利のポーズが「ガッツポーズ」と名づけられ、世間に広まった。ボクシング界を引退後はタレント、俳優へと転身。独特の天然キャラクターや「OK牧場！」などのキャッチーなフレーズで人気を博し、バラエティ番組をはじめ、テレビドラマや映画など多方面で活躍していた。代表作には「北の国から」シリーズ（フジテレビ）や連続テレビ小説「おしん」（NHK／1983〜1984）などがある。（modelpress編集部）
訃報
弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。
ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。
葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。
尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。
お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。
今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。
多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。
ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。
OK牧場！
令和8年6月11日
株式会社ガッツエンタープライズ
社員一同
【Not Sponsored 記事】
【写真】ガッツ石松さん、36歳美人女優主演映画に出演
◆ガッツ石松さん、76歳で死去
公式SNSでは「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました」と報告。葬儀については「故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください」と伝え、ご供花やご供物については辞退するとしており、お別れの会等の開催については現時点では未定だという。
◆ガッツ石松さんプロフィール
石松さんは1949年6月5日生まれ、栃木県出身。元プロボクサーで元WBC世界ライト級王者。現役時代は"幻の右"と呼ばれる必殺パンチを武器に一世を風靡した。試合後の両手を掲げる勝利のポーズが「ガッツポーズ」と名づけられ、世間に広まった。ボクシング界を引退後はタレント、俳優へと転身。独特の天然キャラクターや「OK牧場！」などのキャッチーなフレーズで人気を博し、バラエティ番組をはじめ、テレビドラマや映画など多方面で活躍していた。代表作には「北の国から」シリーズ（フジテレビ）や連続テレビ小説「おしん」（NHK／1983〜1984）などがある。（modelpress編集部）
◆全文
訃報
弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。
ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。
葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。
尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。
お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。
今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。
多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。
ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。
OK牧場！
令和8年6月11日
株式会社ガッツエンタープライズ
社員一同
【Not Sponsored 記事】